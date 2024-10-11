Зеленский прибыл в Германию на переговоры с Шольцом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с канцлером Олафом Шольцом. Также запланированы встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Германию на переговоры с канцлером Олафом Шольцом, сообщило издание Tagesschau, передает УНН.
Детали
Зеленский прибыл в Берлин в пятницу. Там запланированы переговоры с канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представил План победы канцлеру Германии Олафу Шольцу.