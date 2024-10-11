Зеленський у п’ятницю представить План перемоги Шольцу
Київ • УНН
Президент України представив План перемоги лідерам Італії, Франції та Британії. У п’ятницю Зеленський планує обговорити план з канцлером Німеччини Олафом Шольцем для досягнення справедливого миру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що представив План перемоги Італії, Франції, Британії, а в п’ятницю, 11 жовтня, планує представити план канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, передає УНН.
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Сьогодні я представив План перемоги Італії, Франції, Британії. Україну почули. Завтра Німеччина і дуже важливо, щоб ми разом всі партнери працювали заради справедливого миру,
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія ігнорує реальну дипломатію та Формулу миру, яку Україна запропонувала, щоб закінчити справедливо війну на основі Статуту ООН, але якщо вдасться реалізувати План перемоги, то росія не зможе продовжувати війну і буде примушена до миру.