Зеленський у п’ятницю представить План перемоги Шольцу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представив План перемоги Італії, Франції, Британії, а в п’ятницю, 11 жовтня, планує представити план канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, передає УНН.

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Сьогодні я представив План перемоги Італії, Франції, Британії. Україну почули. Завтра Німеччина і дуже важливо, щоб ми разом всі партнери працювали заради справедливого миру,