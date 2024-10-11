Зеленский в пятницу представит План победы Шольцу
Киев • УНН
Президент Украины представил План победы лидерам Италии, Франции и Британии. В пятницу Зеленский планирует обсудить план с канцлером Германии Олафом Шольцем для достижения справедливого мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представил План победы Италии, Франции, Великобритании, а в пятницу, 11 октября, планирует представить план канцлеру Германии Олафу Шольцу. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает УНН.
Детали
Сегодня я представил План победы Италии, Франции, Британии. Украину услышали. Завтра Германия и очень важно, чтобы мы вместе все партнеры работали ради справедливого мира,
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия игнорирует реальную дипломатию и Формулу мира, которую Украина предложила, чтобы закончить справедливо войну на основе Устава ООН, но если удастся реализовать План победы, то россия не сможет продолжать войну и будет принуждена к миру.