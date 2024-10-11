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Німеччина за підтримки партнерів надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року - Шольц

Київ • УНН

 • 14264 перегляди

Німеччина з партнерами надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року. Він включатиме системи ППО, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, дрони, радари та боєприпаси.

Німеччина за підтримки партнерів надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року - Шольц

Німеччина за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року, який включатиме системи ППО, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

"Ми поставили Україні новий військовий пакет на суму 600 млн євро. Він включав п’яту систему IRIS-T, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси і дрони. До кінця року ми за підтримки наших партнерів - Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро. Він включає ППО IRIS-T, Skyneх, Gepard, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси. В наступному році ми продовжимо військову підтримку України. 4 млрд євро ми вже включили у наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога", - сказав Шольц.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів з канцлером Олафом Шольцом. Також заплановані зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Зенітна установка Gepard
Франк-Вальтер Штайнмаєр
IRIS-T
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