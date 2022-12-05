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Суданские военные и гражданские группы подписали соглашение о прекращении кризиса

Суданские военные и гражданские группы подписали соглашение о прекращении кризиса

Киев • УНН

 • 738522 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Военные и гражданские лидеры Судана подписали соглашение, направленное на конец глубокого кризиса, вызванного прошлогодним военным переворотом. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Командир армии Абдель Фатта аль-Бурхан захватил власть в октябре 2021 года, приостановив переход к гражданскому правлению, начавшемуся после свержения в 2019 году Омара аль-Башира.

С прошлого года почти еженедельно проводятся протесты и репрессии, в результате чего погибли по меньшей мере 121 человек.

Детали

Соглашение было подписано Бурханом, командиром военизированных единиц Мохамеда Хамдана Дагало и нескольких гражданских групп, прежде всего "свободы и перемен" (FFC) - главная гражданская группа, высланная в результате переворота.

Во время церемонии подписания Дагало подтвердил военное обязательство покинуть политическую сцену, заявив, что "чрезвычайно важно построить устойчивый демократический режим".

Среди других подписей были Исламская партия Народного Конгресса, фракция Демократического профсоюза и некоторые бывшие повстанческие группы, подписавшие мирное соглашение 2020 года.

По данным FFC, соглашение, основанное на предложении Суданского колледжа адвокатов, было заключено в присутствии чиновников от ООН, западных дипломатов, а также Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Добавим

Подписание в понедельник состоялось через несколько месяцев после того, как Бурхан пообещал, что военные "отступят в сторону" и уступят место фракциям, чтобы договориться о гражданском правительстве.

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