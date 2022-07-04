Військовий правитель Судану заявив, що армія планує поступитися місцем цивільному уряду

Деталі

Було прийнято рішення «звільнити місце для політичних та революційних сил та інших національних фракцій» для формування громадянського уряду через кілька місяців після того, як у результаті жовтневого перевороту цивільні особи були вигнані з перехідної адміністрації.

Після путчу, останнього в збіднілій північно-східній африканській країні, було широке міжнародне засудження і скорочення допомоги.

«Збройні сили не стоятимуть на шляху» демократичного переходу, заявив Бурхан у телезверненні.

Протягом кількох тижнів після перевороту військові та громадянські лідери пообіцяли провести загальні вибори у липні 2023 року.

Доповнення

Протести з вимогою покласти край військовому правлінню продовжуються в районі Хартума з четверга, коли масові демонстрації за участю десятків тисяч людей — інтенсифікація майже щотижневих протестів — були зустрінуті смертоносним насильством цього року.

Медики, які виступають за демократію, заявили, що дев'ятьох демонстрантів було вбито, внаслідок чого кількість загиблих під час розгону протестувальників проти перевороту з жовтня досягла 114 осіб.