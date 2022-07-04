Военный правитель Судана заявил, что армия планирует уступить место гражданскому правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Лидер суданского переворота Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в понедельник, что армия уступит место гражданскому правительству и «не будет участвовать» в переговорах, проводимых при содействии ООН и региональных блоков. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.
Детали
Было принято решение «освободить место для политических и революционных сил и других национальных фракций» для формирования гражданского правительства через несколько месяцев после того, как в результате октябрьского переворота гражданские лица были изгнаны из переходной администрации.
После путча, последнего в обедневшей северо-восточной африканской стране, было широкое международное осуждение и сокращение помощи.
«Вооруженные силы не будут стоять на пути» демократического перехода, заявил Бурхан в телеобращении.
В течение нескольких недель после переворота военные и гражданские лидеры пообещали провести всеобщие выборы в июле 2023 года.
Дополнение
Протесты с требованием положить конец военному правлению продолжаются в районе Хартума с четверга, когда массовые демонстрации с участием десятков тысяч человек — интенсификация почти еженедельных протестов — были встречены смертоносным насилием в этом году.
Медики, выступающие за демократию, заявили, что девять демонстрантов были убиты, в результате чего число погибших во время разгона протестующих против переворота с октября достигло 114 человек.