Другий рік протестів у Судані: сили безпеки вбили 114 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Сотні суданських демонстрантів, які вимагають покласти край військовому правлінню, вийшли на вулиці столиці Хартума та його передмість четвертий день поспіль у неділю, повідомили очевидці. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Внаслідок жорстокого розгону силами безпеки під час масових мітингів у четвер загинули дев'ять осіб, що стало найбільш смертоносним днем за кілька місяців протестів проти військового перевороту, що затягнулися, у жовтні минулого року, очолюваних командувачем армією Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
У ході недавніх протестів натовпи людей палили шини та забарикадували дороги цеглою, а сили безпеки обстрілювали каністри зі сльозогінним газом та використали потужні водомети.
Демонстранти вимагають відновлення переходу до цивільного правління, який було розпочато після повалення у 2019 році давнього автократа Омара аль-Башира, зірваного внаслідок перевороту.
За даними медиків, кількість загиблих внаслідок насильства, пов'язаного з протестами, досягла 114 людей після торішнього перевороту, причому останній смертельний випадок був зареєстрований у неділю, коли демонстрант помер від ран, отриманих на мітингу 16 червня.
Переворот ще більше занурив Судан у політичну та економічну плутанину, яка призвела до зростання споживчих цін та небезпечного для життя нестачі продовольства.
Міжнародна спільнота засудила нещодавнє кровопролиття, а голова ООН з прав людини закликав провести незалежне розслідування насильства, що відбулося в четвер.