Второй год протестов в Судане: силы безопасности убили 114 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Сотни суданских демонстрантов, требующих покончить с военным правлением, вышли на улицы столицы Хартума и его пригородов четвертый день подряд в воскресенье, сообщили очевидцы. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
В результате жестокого разгона силами безопасности во время массовых митингов в четверг погибли девять человек, что стало самым смертоносным днем за несколько месяцев протестов против затянувшихся военного переворота в октябре прошлого года, возглавляемого командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
В ходе недавних протестов толпы людей жгли шины и забаррикадировали дороги кирпичом, а силы безопасности обстреливали канистры со слезоточивым газом и использовали мощные водометы.
Демонстранты требуют возобновления перехода к гражданскому правлению, начатому после свержения в 2019 году давнего автократа Омара аль-Башира, сорванного в результате переворота.
По данным медиков, количество погибших в результате насилия, связанного с протестами, достигло 114 человек после прошлогоднего переворота, причем последний смертельный случай был зарегистрирован в воскресенье, когда демонстрант скончался от ран, полученных на митинге 16 июня.
Переворот еще больше погрузил Судан в политическую и экономическую путаницу, которая привела к росту потребительских цен и опасной для жизни нехватке продовольствия.
Международное сообщество осудило недавнее кровопролитие, а глава ООН по правам человека призвал провести независимое расследование насилия, которое произошло в четверг.