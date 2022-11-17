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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Тисячі людей протестують проти перевороту в Судані та закликають до справедливості

Тисячі людей протестують проти перевороту в Судані та закликають до справедливості

Київ • УНН

 • 299823 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Тисячі суданців провели демонстрацію у четвер, закликаючи до справедливості для десятків людей, убитих внаслідок торішнього військового перевороту, який посилив політичну кризу в країні, повідомляють кореспонденти AFP, передає УНН.

Раніше

Заворушення охопили Судан з жовтня 2021 року, коли командувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан очолив військовий переворот, який зірвав перехід країни до цивільного правління, встановленого після повалення диктатора Омара аль-Башира у 2019 році.

Майже щотижневі протести проти перевороту були зустрінуті жорстокими репресіями, внаслідок яких, за словами продемократичних медиків, на сьогоднішній день загинули щонайменше 119 людей.

Деталі

Протести у четвер, які зібрали найбільші натовпи у північному Хартумі, відзначають один рік з початку протестів - 17 листопада 2021 року. Цього дня було вбито 15 людей, що стало найбільш смертоносним придушенням демонстрацій проти перевороту за один день.

Деякі протестувальники розкритикували можливу угоду між військовими та основним цивільним блоком Судану, Силами свободи та змін (FFC), які були повалені внаслідок перевороту.

Переговори між FFC і військовими, які тривають уже кілька тижнів, є останньою спробою вийти з політичного глухого кута.

Обидві сторони нещодавно вітали перехідну конституцію, розроблену Колегією адвокатів Судану як основу для міцної угоди.

У середу FFC заявила, що схвалила двоетапний політичний процес, який ґрунтується на ініціативі Колегії адвокатів.

Початковий компонент охоплюватиме конституційні рамки, що встановлюють цивільний уряд, а другий включає остаточне вирішення питань, включаючи правосуддя перехідного періоду і реформи в збройних силах.

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