Тысячи людей протестуют против переворота в Судане и призывают к справедливости
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Тысячи суданцев провели демонстрацию в четверг, призывая к справедливости для десятков людей, убитых в результате военного переворота, который усилил политический кризис в стране, сообщают корреспонденты AFP, передает УНН.
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Беспорядки охватили Судан с октября 2021 года, когда командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавил военный переворот, сорвавший переход страны в гражданское правление, установленное после свержения диктатора Омара аль-Башира в 2019 году.
Почти еженедельные протесты против переворота были встречены жестокими репрессиями, в результате которых, по словам продемократических медиков, на сегодняшний день погибли по меньшей мере 119 человек.
Детали
Протесты в четверг, собравшие самые большие толпы в северном Хартуме, отмечают один год с начала протестов – 17 ноября 2021 года. В этот день было убито 15 человек, что явилось самым смертоносным подавлением демонстраций против переворота за один день.
Некоторые протестующие раскритиковали возможное соглашение между военными и основным гражданским блоком Судана, Силами свободы и перемен (FFC), свергнутыми в результате переворота.
Продолжающиеся уже несколько недель переговоры между FFC и военными являются последней попыткой выйти из политического тупика.
Обе стороны недавно приветствовали переходную конституцию, разработанную Коллегией адвокатов Судана как основу для крепкого соглашения.
В среду FFC заявила, что одобрила двухэтапный политический процесс, основанный на инициативе Коллегии адвокатов.
Первоначальный компонент будет охватывать конституционные рамки, устанавливаемые гражданским правительством, а второй включает окончательное решение вопросов, включая правосудие переходного периода и реформы в вооруженных силах.