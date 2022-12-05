Суданські військові та цивільні групи підписали угоду про припинення кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Військові та цивільні лідери Судану підписали угоду, спрямовану на кінець глибокої кризи, спричиненої минулорічним військовим переворотом. Про це інформує AFP, передає УНН.
Командир армії Абдель Фатта аль-Бурхан захопив владу в жовтні 2021 року, призупинивши перехід до цивільного правління, який розпочався після повалення в 2019 році Омара аль-Башира.
З минулого року майже щотижня проводяться протести та репресії, внаслідок чого загинуло щонайменше 121 людей.
Деталі
Угода була підписана Бурханом, командиром воєнізованих одиниць Мохамеда Хамдана Дагало та кількох цивільних груп, насамперед "свободи та змін" (FFC) - головна цивільна група, що була вислана в результаті перевороту.
Під час церемонії підписання Дагало підтвердив військове зобов'язання залишати політичну сцену, заявивши, що "надзвичайно важливо побудувати стійкий демократичний режим".
Серед інших підписів була Ісламська партія Народного Конгресу, фракція Демократичної профспілки та деякі колишні повстанські групи, які підписали мирну угоду 2020 року.
За даними FFC, угода, заснована на пропозиції Суданського коледжу адвокатів, була укладена в присутності чиновників від ООН, західних дипломатів, а також Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Додамо
Підписання в понеділок відбулося через кілька місяців після того, як Бурхан пообіцяв, що військові "відступлять убік" і поступляться місцем фракціям, щоб домовитись про цивільний уряд.