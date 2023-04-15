Обострение ситуации в Судане: в МИД дали рекомендации украинцам

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"В связи с обострением ситуации в столице Республики Судан г. Хартум рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится — избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания", - говорится в сообщении.

Детали

В МИД рекомендуют украинцам в Судане сообщить свои данные посольству Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или на емейл: [email protected], или почетному консульству Украины в Хартуме: +249 91 230 2520.

Для получения помощи в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам следует обращаться по вышеуказанным контактам или на «горячую линию» МИД Украины: +380442381588 или на емейл: [email protected].

Напомним

В столице Судана Хартуме и некоторых других городах вспыхнули бои между основной армией и Силами быстрого реагирования (SRF).