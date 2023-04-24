Помощника военного атташе Египта застрелили в столице Судана
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Помощника военного атташе Египта в Судане застрелили Силы быстрого реагирования. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на армию Судана передает УНН.
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«Помощник военного атташе Египта в Судане был убит в результате обстрела военизированными силами оперативной поддержки, когда он ехал на своей машине в столице страны Хартуме», - говориться в сообщении.
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Бои, бушующие в Судане, стали причиной гибели более 420 человек и спровоцировали операции по эвакуации иностранных граждан и сотрудников посольств автомобильным, воздушным и морским транспортом.