Помощника военного атташе Египта застрелили в столице Судана

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«Помощник военного атташе Египта в Судане был убит в результате обстрела военизированными силами оперативной поддержки, когда он ехал на своей машине в столице страны Хартуме», - говориться в сообщении.

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Бои, бушующие в Судане, стали причиной гибели более 420 человек и спровоцировали операции по эвакуации иностранных граждан и сотрудников посольств автомобильным, воздушным и морским транспортом.