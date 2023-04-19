Вулиці всіяні тілами: тисячі людей залишають столицю Судану через безперервні бої
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Тисячі жителів залишили столицю Судану в середу. Бойові дії між армією та воєнізованими формуваннями вирують вже п'ятий день після порушення 24-годинного перемир'я. Про це пише УНН з посиланням на FRANCE 24 та AFP.
Що передувало
Зіткнення спалахнули в суботу між силами двох генералів, які захопили владу в результаті перевороту 2021 року: командувача армії Абделя Фаттаха аль-Бурхана та його заступника Мохамеда Хамдана Дагало, більш відомого як «Хемедті», який командує воєнізованими Силами оперативної підтримки (RSF).
Переворот послідував за запеклою суперечкою між Бурханом і Дагало з приводу запланованої інтеграції воєнізованих формувань у регулярну армію — ключової умови для остаточної угоди, спрямованої на відновлення демократичного переходу в Судані.
Після того, як перемир'я було порушено, армія звинуватила «повстанське ополчення» в недотриманні його і в сутичках навколо штабу армії та аеропорту.
RSF, у свою чергу, звинуватили армію у «вчиненні порушень» та порушенні режиму припинення вогню шляхом проведення «спорадичних атак» на свої сили та бази навколо столиці.
Деталі
«Припинення вогню взагалі немає», - повідомив з Найробі регіональний кореспондент FRANCE 24 з посиланням на джерела на місцях.
«Бої в Хартумі продовжуються, і джерела кажуть, що всю ніч чули постріли, і що зараз літаки літають над місцями бомбардувань міста, які належать RSF, яка бореться з цими літаками, стріляє із зенітної артилерії».
Вулиці всіяні тілами
У середу тисячі людей почали залишати свої будинки в Хартумі, хто на машинах, хто пішки, зокрема жінки та діти. Вони сказали, що вулиці були усіяні трупами, сморід яких наповнював повітря.
Офіси та житлові будинки в місті з вибитими вікнами та зрізаними кулями фасадами. За словами очевидців, у багатьох частинах Хартуму відключено електрику та воду.
Уряди країн світу почали планувати евакуацію тисяч іноземців, зокрема багатьох співробітників ООН.
Японія заявила в середу, що її міністерство оборони розпочало «необхідне приготування» для евакуації близько 60 своїх громадян із Судану, включаючи співробітників посольства.