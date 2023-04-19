Улицы усеяны телами: тысячи людей покидают столицу Судана из-за непрерывных боев

ukru
Эксклюзив
12:17 • 11984 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 100069 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 129324 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119171 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133423 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116401 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131006 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125300 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109013 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102744 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 123460 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135107 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 117472 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 120040 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 115513 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212152 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 242772 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182202 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188036 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 223696 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 325 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 75012 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111522 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119653 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135193 просмотра
Актуальное
Улицы усеяны телами: тысячи людей покидают столицу Судана из-за непрерывных боев

Улицы усеяны телами: тысячи людей покидают столицу Судана из-за непрерывных боев

Киев • УНН

 • 964276 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Тысячи жителей покинули столицу Судана в среду. Боевые действия между армией и военизированными формированиями бушуют уже пятый день после нарушения 24-часового перемирия. Об этом пишет УНН со ссылкой на FRANCE 24 и AFP.

Что предшествовало

Столкновения вспыхнули в субботу между силами двух генералов, захвативших власть в результате переворота 2021 года: командующего армией Абделя Фаттаха аль-Бурхана и его заместителя Мохамеда Хамдана Дагало, более известного как «Хемедти», который командует военизированными Силами оперативной поддержки (RSF).

Переворот последовал за ожесточенным спором между Бурханом и Дагало по поводу запланированной интеграции военизированных формирований в регулярную армию — ключевого условия для окончательного соглашения, направленного на восстановление демократического перехода в Судане.

После того, как перемирие было нарушено, армия обвинила «повстанческое ополчение» в его несоблюдении и в столкновениях вокруг штаба армии и аэропорта.

RSF, в свою очередь, обвинили армию в «совершении нарушений» и нарушении режима прекращения огня путем проведения «спорадических атак» на свои силы и базы вокруг столицы.

Детали

«Прекращения огня вообще нет», - сообщил из Найроби региональный корреспондент FRANCE 24 со ссылкой на источники на местах.

«Бои в Хартуме продолжаются, и источники говорят, что всю ночь слышали выстрелы, и что сейчас самолеты летают над местами бомбардировок города, которые принадлежат RSF, которая борется с этими самолетами, стреляет из зенитной артиллерии».

Улицы усеяны телами

В среду тысячи людей начали покидать свои дома в Хартуме, кто на машинах, кто пешком, в том числе женщины и дети. Они сказали, что улицы были усеяны трупами, запах которых наполнял воздух.

Офисы и жилые дома в городе с выбитыми окнами и срезанными пулями фасадами. По словам очевидцев, во многих частях Хартума отключено электричество и вода.

Правительства стран мира начали планировать эвакуацию тысяч иностранцев, в том числе многих сотрудников ООН.

Япония заявила в среду, что ее министерство обороны начало «необходимые приготовления» для эвакуации около 60 своих граждан из Судана, включая сотрудников посольства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы