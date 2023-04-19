Улицы усеяны телами: тысячи людей покидают столицу Судана из-за непрерывных боев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Тысячи жителей покинули столицу Судана в среду. Боевые действия между армией и военизированными формированиями бушуют уже пятый день после нарушения 24-часового перемирия. Об этом пишет УНН со ссылкой на FRANCE 24 и AFP.
Что предшествовало
Столкновения вспыхнули в субботу между силами двух генералов, захвативших власть в результате переворота 2021 года: командующего армией Абделя Фаттаха аль-Бурхана и его заместителя Мохамеда Хамдана Дагало, более известного как «Хемедти», который командует военизированными Силами оперативной поддержки (RSF).
Переворот последовал за ожесточенным спором между Бурханом и Дагало по поводу запланированной интеграции военизированных формирований в регулярную армию — ключевого условия для окончательного соглашения, направленного на восстановление демократического перехода в Судане.
После того, как перемирие было нарушено, армия обвинила «повстанческое ополчение» в его несоблюдении и в столкновениях вокруг штаба армии и аэропорта.
RSF, в свою очередь, обвинили армию в «совершении нарушений» и нарушении режима прекращения огня путем проведения «спорадических атак» на свои силы и базы вокруг столицы.
Детали
«Прекращения огня вообще нет», - сообщил из Найроби региональный корреспондент FRANCE 24 со ссылкой на источники на местах.
«Бои в Хартуме продолжаются, и источники говорят, что всю ночь слышали выстрелы, и что сейчас самолеты летают над местами бомбардировок города, которые принадлежат RSF, которая борется с этими самолетами, стреляет из зенитной артиллерии».
Улицы усеяны телами
В среду тысячи людей начали покидать свои дома в Хартуме, кто на машинах, кто пешком, в том числе женщины и дети. Они сказали, что улицы были усеяны трупами, запах которых наполнял воздух.
Офисы и жилые дома в городе с выбитыми окнами и срезанными пулями фасадами. По словам очевидцев, во многих частях Хартума отключено электричество и вода.
Правительства стран мира начали планировать эвакуацию тысяч иностранцев, в том числе многих сотрудников ООН.
Япония заявила в среду, что ее министерство обороны начало «необходимые приготовления» для эвакуации около 60 своих граждан из Судана, включая сотрудников посольства.