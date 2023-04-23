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Рятувальний літак Бундесверу вилетів із Судану

Рятувальний літак Бундесверу вилетів із Судану

Київ • УНН

 • 501665 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Перший рятувальний літак Бундесверу з близько 100 німцями на борту вилетів із Судану, про це повідомляє DW та Bild, передає УНН.

Деталі

Через бойові дії в Судані Бундесвер розпочав евакуацію громадян Німеччини. Перший німецький літак вже приземлився у столиці Хартума, проте евакуація займе деякий час, повідомили у Міноборони ФРН.

23 квітня МЗС Німеччини повідомило, що метою місії, є вивезення якнайбільшої кількості німецьких громадян зі Хартума.

За інформацією також, за можливості, на борт евакуаційних літаків братимуть громадян країн ЄС, а також інших держав.

Доповнення

Раніше видання Bild зазначало, що уряд ФРН готує до двох місій з евакуації громадян з Судану на військово-транспортних літаках Airbus A400M. На час евакуації сторонами, що конфліктують погоджено припинення вогню.

Також у виданні зазначили, що до Йорданії прибули кілька сотень десантників бундесверу, щоб у разі потреби провести операцію з порятунку німців у Судані за допомогою зброї.

Нагадаємо

Нещодавні бойові дії спалахнули в суданській столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.

Генерали очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.

Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.

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