У Судані з в'язниці утік повалений президент країни Омар аль-Башир – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Повалений президент Судану Омар аль-Башир втік з в'язниці Копер, що знаходиться у суданській столиці Хартум. Про це повідомляє агентство Al Araby на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
Цитата
"Повалений президент Судану Омар аль-Башир втік із в'язниці Копер на північ від Хартума в супроводі великої кількості ув'язнених", - зазначається у повідомленні.
#عاجل | "الأناضول" عن وسائل إعلام محلية: هروب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من سجن كوبر شمالي الخرطوم رفقة عدد كبير من المساجين pic.twitter.com/nmmFvZj1Pe— العربي الجديد (@alaraby_ar) April 23, 2023
Нагадаємо
Нещодавні бойові дії спалахнули в суданській столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.
Генерали очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.
Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.
Недавні бойові дії загрожують занурити Судан у ширший конфлікт і зробити перехід країни до цивільного правління ще важчим.
Довідка
Омар аль-Башир є сьомим Президентом Судану. Його звинувачують у кількох воєнних злочинах і етнічних чистках, які пов'язані з Дарфурським конфліктом. У проміжку з 2009 по 2010 рік Міжнародний кримінальний суд видав кілька ордерів на його арешт.
Він одноосібно керував Суданом з 1989 до 2019 року, прийшовши до влади через військовий переворот.