В Судане из тюрьмы сбежал свергнутый президент страны Омар аль-Башир - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир сбежал из тюрьмы Копер, что находится в суданской столице Хартум. Об этом сообщает агентство Al Araby на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир сбежал из тюрьмы Копер к северу от Хартума в сопровождении большого количества заключенных", - отмечается в сообщении.
#عاجل | "الأناضول" عن وسائل إعلام محلية: هروب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من سجن كوبر شمالي الخرطوم رفقة عدد كبير من المساجين pic.twitter.com/nmmFvZj1Pe— العربي الجديد (@alaraby_ar) 23 апреля 2023 года
Напомним
Недавние боевые действия вспыхнули в суданской столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти достигло предела.
Генералы возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.
Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.
Недавние боевые действия угрожают погрузить Судан в более широкий конфликт и сделать переход страны к гражданскому правлению еще более трудным.
Справка
Омар аль-Башир является седьмым Президентом Судана. Его обвиняют в нескольких военных преступлениях и этнических чистках, которые связаны с Дарфурским конфликтом. В промежутке с 2009 по 2010 год Международный уголовный суд выдал несколько ордеров на его арест.
Он единолично руководил Суданом с 1989 по 2019 год, придя к власти через военный переворот.