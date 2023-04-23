Спасательный самолет Бундесвера вылетел из Судана

Детали

Из-за боевых действий в Судане Бундесвер начал эвакуацию граждан Германии. Первый немецкий самолет уже приземлился в столице Хартума, однако эвакуация займет некоторое время, сообщили в Минобороны ФРГ.

23 апреля МИД Германии сообщил, что целью миссии, является вывоз как можно большего количества немецких граждан из Хартума.

По информации также, по возможности, на борт эвакуационных самолетов будут брать граждан стран ЕС, а также других государств.

Дополнение

Ранее издание Bild отмечало, что правительство ФРГ готовит до двух миссий по эвакуации граждан из Судана на военно-транспортных самолетах Airbus A400M. На время эвакуации конфликтующими сторонами согласовано прекращение огня.

Также в издании отметили, что в Иорданию прибыли несколько сотен десантников бундесвера, чтобы в случае необходимости провести операцию по спасению немцев в Судане с помощью оружия.

Напомним

Недавние боевые действия вспыхнули в суданской столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти достигло предела.

Генералы возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.

Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.

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