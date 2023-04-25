В Судане объявлен режим прекращения огня на 72 часа - Блинкен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Судане после двухсуточных переговоров с участием США, конфликтующие стороны - регулярная армия и Силы оперативного реагирования - договорились о режиме прекращения огня, на 72 часа, пишет УНН со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Детали
После интенсивных переговоров, продолжавшихся в течение последних 48 часов, Вооруженные силы Судана и Силы оперативного реагирования договорились ввести общенациональный режим прекращения огня, начиная с полуночи 24 апреля, который продлится 72 часа. В течение этого периода Соединенные Штаты призвали стороны конфликта немедленно и полностью соблюдать режим прекращения огня.
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"Чтобы поддержать окончательное прекращение боевых действий, Соединенные Штаты будут координировать с региональными и международными партнерами, а также суданскими гражданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета для наблюдения за переговорами, заключением и внедрением окончательного прекращения боевых действий и гуманитарной помощи", - сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Он назвал "общей целью" продолжение работы с суданскими сторонами и партнерами "над возвращением к гражданскому правительству в Судане".
Что было ранее
Столкновения вспыхнули 15 апреля между силами двух генералов, захвативших власть в результате переворота 2021 года: командующего армией Абделя Фаттаха аль-Бурхана и его заместителя Мохамеда Хамдана Дагало, более известного как «Хемедти», который командует военизированными Силами оперативного реагирования.
Военный конфликт стал результатом ожесточенного спора между Бурханом и Дагало по поводу запланированной интеграции военизированных формирований в регулярную армию - ключевого условия для окончательного соглашения, направленного на восстановление демократического перехода в Судане. После того, как перемирие было нарушено, армия обвинила «повстанческое ополчение» в его несоблюдении и в столкновениях вокруг штаба армии и аэропорта.
Страны Европейского Союза эвакуировали своих граждан из Судана после начала вооруженного противостояния.
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