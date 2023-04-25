Из Судана эвакуировали 87 украинцев, в целом спасены 138 человек - ГУР

ГУР указывает, что "провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из охваченного боями Хартума - столицы Судана" в координации с Офисом Президента Украины и Министерством иностранных дел.

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"В условиях непрерывных боев, несоблюдения режима «тишины», отсутствия пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационные специалисты - пилоты, техники и члены их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В целом спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей", - сообщили в ГУР.

Детали

Как отмечается, сейчас все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им предоставлены необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения на Родину.

Дополнение

24 апреля в МИД указывали, что прорабатывают вопрос эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий в Судане.

Столкновения в Судане вспыхнули 15 апреля между силами двух генералов. В настоящее время в стране объявлено 72-часовое перемирие.