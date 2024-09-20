Украина эвакуировала трех женщин и ребенка из Сирии. В разведке сообщили детали

Украина эвакуировала своих граждан с территории Сирии - трех женщин и ребенка, передает УНН со ссылкой на ГУР.

"В результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - трое женщин и один ребенок", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что Украина никогда не забудет и всегда придет на помощь своим гражданам, в какой точке планеты они бы ни находились.

Із Судану евакуювали 87 українців, в цілому врятовано 138 людей - ГУР