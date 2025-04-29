Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії
Київ • УНН
МЗС та ГУР евакуювали українку та її двох дітей, які 6 років утримувались в таборі в Сирії. Україна евакуювала загалом 14 жінок та 41 дитину з табору "Родж".
Міністерство закордонних справ спільно з Головним управлінням розвідки евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей з Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.
За дорученням Президента України Володимира Зеленського МЗС спільно з ГУР евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей з Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років
Він зазначив, що їм оформили паспорти та надали консульський супровід для безпечного повернення додому.
Загалом Україна евакуювала 14 жінок та 41 дитину з табору "Родж", завершивши остаточну евакуацію всіх громадян України, які звернулися з проханням про виїзд
Міністр наголосив, що захист прав українців за кордоном залишається головним пріоритетом.
Ми вдячні нашим колегам з Головного управління розвідки Міністерства оборони України за цю успішну спільну операцію
Доповнення
У вересні 2024 року Україна евакуювала трьох жінок та дитину з Сирії.