Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

Міністерство закордонних справ спільно з Головним управлінням розвідки евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей з Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського МЗС спільно з ГУР евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей з Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років