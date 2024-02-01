Почти 1,5 миллиона деклараций подали украинские чиновники во время кампании 2021-2022 годов - НАПК
НАПК сообщило, что во время декларационных кампаний 2021 и 2022 годов чиновники подали почти 1,5 миллиона деклараций, из которых 744,6 тысячи - в 2021 году и 712,9 тысячи - в 2022 году.
Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах - Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил необходимость быть более мобильными тактически и в средствах для победы над врагом, отметив, что технологии имеют преимущество над традициями, что позволяет проводить больше бесконтактных операций и уменьшать потери.
Оценки, полученные украинскими детьми в школах за рубежом, будут признаваться в Украине
Все оценки, полученные за рубежом, при возвращении в Украину перезачисляются. Для этого достаточно предоставить выписку оценок, полученных за рубежом и справка о системе оценивания в стране пребывания ребенка.
Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro: Федоров рассказал, как это будет работать
Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro в соответствии с недавно принятым правительственным постановлением. Сроки и места поставок будут закрытыми для широкой общественности - и недоступны россиянам.
россияне били по Днепропетровщине артиллерией, дронами и ракетами: повреждены дома и линии электропередач
российские войска атаковали Днепропетровскую область Украины с помощью беспилотников-камикадзе, артиллерии и ракет, повредив здания и линии электропередач. Предварительно информации о пострадавших нет.
Производство дронов и боеприпасов к ним: Кабмин принял три важных постановления для усиления отечественного ОПК
Кабинет министров принял постановления, направленные на укрепление оборонно-промышленного комплекса Украины путем дерегуляции производства боеприпасов для беспилотников, установления требования по снижению цены на беспилотники более 25% прибыли и проведения оборонных закупок через закрытый модуль системы Prozorro.
В Вооруженных силах впервые начали выдавать женскую военную форму - Минобороны
В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.
Вопрос времени: Лубинец об обращении Украины в суд ООН относительно геноцида, который совершают россияне
Украина собирает доказательства принудительной депортации украинских детей, чтобы обвинить россию в геноциде.
Euroclear заработал более 4 миллиардов евро на замороженных российских активах
Euroclear продолжает отделять прибыли, связанные с санкциями россии, от основных финансовых результатов и сохраняет эти прибыли до получения дальнейших указаний по распределению или управлению такими доходами.
У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина
Сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя. В ОП отметили, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.