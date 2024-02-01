Почти 1,5 миллиона деклараций подали украинские чиновники во время кампании 2021-2022 годов - НАПК

Почти 1,5 млн деклараций подали публичные служащие за кампании декларирования 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает НАПК, передает УНН.

Детали

31 января завершилась кампания декларирования за отчетные периоды 2021 и 2022 годов.

Она является уникальной, поскольку декларанту одновременно необходимо было подать две, три или четыре декларации, а их количество и вид определялись почти в каждом случае индивидуально - отметил заместитель председателя НАПК Артем Сытник.

В НАПК уточняют что за два года служащие подали 1 млн 457 тыс. деклараций. Из них за 2021 год подано 744,6 тыс. деклараций, за 2022 год - 712,9 тыс. При этом более половины деклараций была подана добровольно до вступления в силу закона о восстановлении декларирования в октябре 2023 года. В НАПК расценивают это, как укоренение привычки подавать декларации, а также открытость и добропорядочность большей части публичных служащих.

Отмечается также, что до полномасштабного вторжения россии количество поданных деклараций было немного больше. За 2020 год было подано почти 792 тыс. деклараций (ежегодных и после увольнения), за 2019 - 909 тыс. В НАПК считают, что это может объясняться возможностью отсрочки для отдельных декларантов обязанности подать декларацию до завершения/отмены военного положения.

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