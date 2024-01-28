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Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году

Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 16:31  •  2166 просмотра

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Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи уменьшились с 10,8 миллионов гривен в 2021 году до 3,7 миллионов в 2022 году.

Президент Владимир Зеленский подал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. Соответствующую информацию обнародовали на сайте главы государства, пишет УНН.

Детали

Согласно декларации за 2021 год, доходы Главы государства и членов его семьи составили 10 млн 824 тыс. 507 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ - 5 млн 359 тыс. 600 грн.

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2021 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 5 млн 464 тыс. 907 грн.

Доход семьи Президента в 2021 году по сравнению с 2020-м сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи Главы государства на конец 2021 года также уменьшился.

Владимир Зеленский и в дальнейшем остается владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, который начался задолго до его избрания на пост Президента Украины,

- отметили в пресс-службе.

Согласно декларации 2022 года, доходы Главы государства и членов его семьи составили 3 млн 692 тыс. 683 грн.

Доходы семьи Президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины вследствие начала полномасштабной агрессии России против нашей страны.

Остаток денежных средств семьи Главы государства на конец 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн. Других изменений в 2021 и 2022 годах по активам, недвижимого имущества, транспортных средств и т.д. не произошло,

- добавили на сайте главы государства.

Возвращение обязательного декларирования: в НАПК рассказали, стали ли чиновники активнее подавать е-декларации21 декабрь 2023, 13:19 • 26338 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Политика
Президент подав декларації: дохід Зеленського і його родини втричі зменшився у 2022 році
President submits declarations: Zelenskyy and his family's income tripled in 2022
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Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году

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