Возвращение обязательного декларирования: в НАПК рассказали, стали ли чиновники активнее подавать е-декларации
Киев • УНН
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, после восстановления обязательного электронного декларирования не произошло всплеска подачи деклараций, но он прогнозирует увеличение количества рискованных деклараций до января 2024 года.
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После восстановления обязательного электронного декларирования декларирования не произошло увеличения подачи деклараций. Об этом сообщил заместитель Председателя НАПК Артем Сытник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Относительно декларирования за 2021, 2022 годы, то хотелось бы отметить, что декларирование происходило, еще до восстановления обязанности подать декларацию. Сказать, что резкое увеличение поданных деклараций произошло сразу после вступления в силу закона, нельзя этого констатировать", - сказал Сытник.
Он отметил, что чем меньше должность связана с коррупционными рисками, тем больше людей, которые занимают такие должности подают декларации.
"Мы оцениваем, то что видели раньше, то была такая закономерность, что чем меньше должность связана с коррупционными рисками, тем больше людей, которые занимают такие должности подают декларации. Тенденция такова, что чем выше коррупционный риск по этой должности, тем меньше желающих подать декларации. Сейчас, когда обязанность восстановлена, декларации подаются, но мы прогнозируем, что потенциально наиболее рискованные декларации будут подаваться в конце кампании декларирования. То есть это будет конец января 2024 года", - рассказал Сытник.
Дополнение
5 сентября ВР приняла в целом законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников.
10 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о восстановлении электронного декларирования с правкой об открытом доступе (№9534).
10 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вопросам предотвращения коррупции выполнило требования Закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц.
Возвращение обязательного декларирования: в НАПК рассказали, стали ли чиновники активнее подавать е-декларации
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, после восстановления обязательного электронного декларирования не произошло всплеска подачи деклараций, но он прогнозирует увеличение количества рискованных деклараций до января 2024 года.
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