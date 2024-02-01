Майже 1,5 мільйона декларацій подали українські чиновники під час кампанії 2021-2022 років - НАЗК

Майже 1,5 млн декларацій подали публічні службовці за кампанії декларування 2021 та 2022 років. Про це повідомляє НАЗК, передає УНН.

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31 січня завершилася кампанія декларування за звітні періоди 2021 та 2022 років.

Вона є унікальною, оскільки декларанту одночасно необхідно було подати дві, три або чотири декларації, а їхня кількість та вид визначалися майже в кожному випадку індивідуально - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

У НАЗК уточнюють що за два роки службовці подали 1 млн 457 тис. декларацій. З них за 2021 рік подано 744,6 тис. декларацій, за 2022 рік – 712,9 тис. При цьому понад половина декларацій була подана добровільно до набрання чинності закону про відновлення декларування у жовтні 2023 року. У НАЗК розцінюють це, як укорінення звички подавати декларації, а також відкритість та доброчесність більшої частини публічних службовців.

Зазначається також, що до повномасштабного вторгнення росії кількість поданих декларацій була трохи більшою. За 2020 рік було подано майже 792 тис. декларацій (щорічних та після звільнення), за 2019 - 909 тис. У НАЗК вважають, що це може пояснюватись можливістю відтермінування для окремих декларантів обов’язку подати декларацію до завершення/скасування воєнного стану.

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