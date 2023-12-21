НАПК обещает значительно увеличить процент деклараций, которые пройдут полную проверку - Сытник

Ранее фактически более 99% деклараций не были охвачены системным контролем со стороны НАПК. Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Артем Сытник во время брифинга на тему: "Новый подход НАПК к отбору и проверкам деклараций", передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Артема Сытника, закон, который возобновил декларирование, также дал НАПК возможность изменить подходы к проверкам деклараций. Он сказал, что ранее НАПК успевало проверять только незначительный процент деклараций от полученных 800 тысяч, поскольку было обязано провести полную проверку деклараций от людей, которые занимают самые высокие должности - Президента, членов правительства, парламента, руководителей государственных органов и тому подобное. Однако по словам Сытника, из-за ограниченности ресурса НАПК и огромного пула деклараций, НАПК успевало проверять разве что тысячу деклараций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 Декабрь НАПК открыло реестр деклараций

В основном это всегда были одни и те же лица, одни и те же члены парламента, потому что после окончания кампании декларирования все начиналось сначала. То есть мы начинали от Президента, спускались по иерархии декларантов и когда заканчивался период, начинался новый и мы фактически возвращались в начальную точку. Фактически более 99% деклараций не были охвачены системным контролем со стороны НАПК. Эти декларации попадали в поле зрения НАПК исключительно после того, когда были обращения от физических, юридических лиц по поводу нарушений, или журналистские расследования в отношении конкретного депутата, в том числе материалы расследований региональных СМИ и т.д - рассказал Сытник.

Он отметил, что изменился закон и в нем слово "обязательное" исчезло.

Сейчас закон оперирует понятием полная проверка деклараций. Это дает возможность фактически изменить подход к проведению проверок и сделать его гибким, рискоориентированным. Что имеется в виду? Когда была приостановлена обязанность подачи декларирования, приостановлены полные проверки, мы сконцентрировались на проведении мониторингового образа жизни. Кроме того, мы пытались использовать эту паузу для того, чтобы наработать ІТ-базу, создать ІТ-продукты, которые смогут обеспечить осуществление и реализацию этого рискоориентированного подхода . - пояснил Сытник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У НАПК назвали сроки подачи деклараций за 2021 - 2022 годы

Он отметил, что на сегодня все декларации, которые будут поданы во время кампании декларирования будут охвачены вниманием НАПК и фактически все декларации будут автоматически оценены.

Наши прогнозы, что из 1 млн деклараций, которые мы ожидаем за одну кампанию декларирования, примерно треть деклараций пройдет автоматическую проверку. Мы в первую очередь будем заниматься декларациями, которые имеют очевидные риски, и поэтому процент реагирования на те декларации по которым будет проведена полная проверка - этот процент будет намного выше, чем это было раньше - сказал Сытник.

В Украине появились новые категории декларантов - объяснение от НАПК