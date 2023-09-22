До листопада НАЗК матиме доступ до 82% даних декларацій в автоматичному режимі - Новіков
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції до жовтня цього року матиме доступ до 82% даних декларацій в автоматичному режимі. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова НАЗК Олександр Новіков, пише УНН.
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"У НАЗК за час повномасштабної війни стало більше даних для перевірки декларації. Це була наша свідома, цілеспрямована робота, запланована ще до повномасштабної війни. Якщо до війни ми мали доступ в автоматичному режимі лише до 39% даних декларацій, які є, і є в реєстрах, то до кінця жовтня ми будемо мати доступ до 82% даних, що дозволить зовсім по-іншому підійти до перевірки декларації", - зазначив Новіков.
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За його словами, у НАЗК сподіваються перевіряти до 400 тисяч декларацій в автоматичному режимі. Крім цього, голова агентства розповів, що вони розглядають активних громадян, громадські організації як "партнерів у розбудові доброчесності".
"Відкриття доступу до декларацій відновить можливість аналізувати їх з боку громадян і громадських організацій. Це допоможе нам в забезпеченні доброчесності декларантів", - підкреслив він.
Новіков поінформував, що у відкритому доступі декларації за 2021-2022 роки з'являться до 31 січня 24-го, а за 2023 - до 1 квітня 2024 року: "Останні декларації, які подавались до війни,- це були декларації за 2020 рік, тобто за три роки побачимо декларації".
Нагадаємо
Голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що прийнятий Верховною Радою законопроєкт про е-декларації передбачає можливість закриття відкритого доступу до декларацій щодо військовослужбовців та родичів таких осіб.