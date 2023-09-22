До ноября НАПК будет иметь доступ к 82% данных деклараций в автоматическом режиме - Новиков

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"У НАПК за время полномасштабной войны стало больше данных для проверки декларации. Это была наша сознательная, целенаправленная работа, запланированная еще до полномасштабной войны. Если до войны мы имели доступ в автоматическом режиме только к 39% данных деклараций, которые есть, и есть в реестрах, то до конца октября мы будем иметь доступ к 82% данных, что позволит совсем по-другому подойти к проверке декларации", - отметил Новиков.

Детали

По его словам, в НАПК надеются проверять до 400 тысяч деклараций в автоматическом режиме. Кроме этого, глава агентства рассказал, что они рассматривают активных граждан, общественные организации как "партнеров в развитии добропорядочности".

"Открытие доступа к декларациям восстановит возможность анализировать их со стороны граждан и общественных организаций. Это поможет нам в обеспечении добропорядочности декларантов", - подчеркнул он.

Новиков проинформировал, что в открытом доступе декларации за 2021-2022 годы появятся до 31 января 24-го, а за 2023 - до 1 апреля 2024 года: "Последние декларации, которые подавались до войны, - это были декларации за 2020 год, то есть за три года увидим декларации".

Напомним

Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что принятый Верховной Радой законопроект о е-декларациях предусматривает возможность закрытия открытого доступа к декларациям по военнослужащим и родственникам таких лиц.