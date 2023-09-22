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До ноября НАПК будет иметь доступ к 82% данных деклараций в автоматическом режиме - Новиков

До ноября НАПК будет иметь доступ к 82% данных деклараций в автоматическом режиме - Новиков

Киев • УНН

 • 123848 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции до октября этого года будет иметь доступ к 82% данных деклараций в автоматическом режиме. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава НАПК Александр Новиков, пишет УНН.

Цитата

"У НАПК за время полномасштабной войны стало больше данных для проверки декларации. Это была наша сознательная, целенаправленная работа, запланированная еще до полномасштабной войны. Если до войны мы имели доступ в автоматическом режиме только к 39% данных деклараций, которые есть, и есть в реестрах, то до конца октября мы будем иметь доступ к 82% данных, что позволит совсем по-другому подойти к проверке декларации", - отметил Новиков.

Детали

По его словам, в НАПК надеются проверять до 400 тысяч деклараций в автоматическом режиме. Кроме этого, глава агентства рассказал, что они рассматривают активных граждан, общественные организации как "партнеров в развитии добропорядочности".

"Открытие доступа к декларациям восстановит возможность анализировать их со стороны граждан и общественных организаций. Это поможет нам в обеспечении добропорядочности декларантов", - подчеркнул он.

Новиков проинформировал, что в открытом доступе декларации за 2021-2022 годы появятся до 31 января 24-го, а за 2023 - до 1 апреля 2024 года: "Последние декларации, которые подавались до войны, - это были декларации за 2020 год, то есть за три года увидим декларации".

Напомним

Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что принятый Верховной Радой законопроект о е-декларациях предусматривает возможность закрытия открытого доступа к декларациям по военнослужащим и родственникам таких лиц.

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