Закритий доступ до декларацій передбачений лише щодо військових та їх родичів - НАЗК

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"Прийнятий позавчора Верховною Радою законопроект передбачає можливість закриття відкритого доступу до декларацій лише щодо військовослужбовців, тих осіб, які не обов'язково мають бути в Збройних силах, тих осіб які захищають Україну зі зброєю в руках і мають, умовно кажучи, бойові розпорядження", - зазначив Новіков.

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Він зазначив, що всі дані відкриті за замовченням, через 60 днів після опублікування закону НАЗК відкриє реєстр декларації до публічного доступу.

"Однак, дані про таких військових закриваються за поданням керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, відповідних списків. По цих списках ми закриємо декларації певних осіб. Крім того, передбачено закриття даних про декларації родичів таких осіб, а отже керівники цих органів мають надати нам не тільки відомості про військових, а і про їх родичів", - пояснив голова агентства.

Водночас Новіков зауважив, що закон поки не передбачає закриття повідомлень про суттєві зміни, тобто даних, коли декларанти купують дороговартісні речі, наприклад, автотранспорт чи будинок.

"В даних випадках закон не передбачає закриття таких даних. Тому тут є певна прогалина в законі", - сказав він.

Нагадаємо

20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського. Проєкт закону передбачає відкриття публічного доступу до декларацій.