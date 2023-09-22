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Закрытый доступ к декларациям предусмотрен только в отношении военных и их родственников - НАПК

Закрытый доступ к декларациям предусмотрен только в отношении военных и их родственников - НАПК

Киев • УНН

 • 246261 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Принятый Верховной Радой законопроект о е-декларации предусматривает возможность закрытия открытого доступа к декларациям по военнослужащим и родственникам таких лиц. Однако не предусматривается закрытие сообщений о существенных изменениях, пояснил в эфире национального телемарафона председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает УНН. 

Цитата

"Принятый позавчера Верховной Радой законопроект предусматривает возможность закрытия открытого доступа к декларациям только в отношении военнослужащих, тех лиц, которые не обязательно должны быть в Вооруженных силах, тех лиц, которые защищают Украину с оружием в руках и имеют, условно говоря, боевые распоряжения", - отметил Новиков.

Детали

Он отметил, что все данные открыты по умолчанию, через 60 дней после опубликования закона НАПК откроет реестр декларации к публичному доступу.

"Однако, данные о таких военных закрываются по представлению руководителей органов государственной власти, местного самоуправления, соответствующих списков. По этим спискам мы закроем декларации определенных лиц. Кроме того, предусмотрено закрытие данных о декларациях родственников таких лиц, а значит руководители этих органов должны предоставить нам не только сведения о военных, а и об их родственниках", - пояснил глава агентства.

В то же время Новиков отметил, что закон пока не предусматривает закрытие сообщений о существенных изменениях, то есть данных, когда декларанты покупают дорогостоящие вещи, например, автотранспорт или дом.

"В данных случаях закон не предусматривает закрытие таких данных. Поэтому здесь есть определенный пробел в законе", - сказал он.

Напомним

20 сентября Верховная Рада приняла законопроект об электронном декларировании с правкой президента Владимира Зеленского. Проект закона предусматривает открытие публичного доступа к декларациям.

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