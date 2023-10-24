В Украине появились новые категории декларантов - объяснение от НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Члены военно-врачебных комиссий, врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также — военно-врачебных и врачебно-летных комиссий отныне должны сдавать декларации. Изменения в перечне декларантов произошли со вступлением в силу закона Закон № 3384-ІХ о восстановлении декларирования. Об этом сообщили в НАПК, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Закон существенно уменьшил (примерно на 50 тысяч) количество декларантов в юридических лицах публичного права.
Речь идет о государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях, учреждениях и организациях.
Однако, с 12 октября 2023 года декларантами стали:
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- личный состав штатных военно-врачебных комиссий (ВВК, пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона);
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- председатели и члены врачебно-консультативных (ВКК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), а также председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (ВЛК), которые при этом не являются лицами, указанными в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона (пп. «г» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона).
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«В связи с этим вышеуказанные лица должны подавать декларации в Реестр деклараций. Вид декларации зависит от того, когда и в какую комиссию они были включены», — говорится в сообщении.
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