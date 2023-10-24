В Україні з'явилися нові категорії декларантів – пояснення від НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Члени військово-лікарських комісій, лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також — військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій відтепер мають здавати декларації. Зміни у переліку декларантів відбулися із набуттям чинності закону Закон № 3384-ІХ про відновлення декларування. Про це повідомили в НАЗК, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Закон суттєво зменшив (приблизно на 50 тисяч) кількість декларантів у юридичних особах публічного права.
Йдеться про державні та комунальні підприємства, заклади, установи та організації.
Проте, з 12 жовтня 2023 року декларантами стали:
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- особовий склад штатних військово-лікарських комісій (ВЛК, пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону);
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- голови та члени лікарсько-консультативних (ЛКК) і медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій (ЛЛК), які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону).
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Цитата
«У зв’язку із цим вищезазначені особи мають подавати декларації в Реєстр декларацій. Вид декларації залежить від того, коли та в яку комісію вони були включені», — йдеться у повідомленні.
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