Имения в Буковеле на более 50 миллионов гривен: имущество бывшего военкома с Ривненщины перешло государству

Имущество бывшего руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка почти на 52 млн грн было передано государству. Об этом со ссылкой на Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

По материалам ГБР суд передал в Нацагентство по вопросам выявления активов (АРМА) имущество руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в незаконном обогащении и избиении солдата. Общая стоимость переданного имущества оценивается в 51 млн 700 тыс. грн - резюмировали в ведомстве.

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Общая стоимость переданного имущества оценивается в 51 млн 700 тыс. грн. В частности, речь идет о:

земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. м;

еще 7 домов общей площадью почти 500 кв. м на этом же горнолыжном курорте;

земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около полугектара и домом на 316 кв. м.;

два грузовых автомобиля.

Дополнение

В деле об избиении солдата Луцюк подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Расследование в отношении мужчины началось еще в 2023 году, из-за избиения подчиненного солдата, который угрожал разоблачить преступную деятельность чиновника. Тогда ГБР выявило немало недвижимости и транспорта зарегистрированных на дальних родственников чиновника.

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Отмечается, что руководитель Ровенского областного ТЦК и СП находится под стражей без возможности внесения залога. Каждый раз после продления меры пресечения адвокат подозреваемого пытается обжаловать решение суда.

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Напомним,

В прошлом месяце, 3 ноября, коллегия судей Ровенского апелляционного суда приняла решение оставить под стражей экс-руководителя областного ТЦК Сергея Луцюка.