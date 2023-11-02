Апеляційний суд залишив під вартою екскерівника ТЦК Рівненщини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Колегія суддів Рівненського апеляційного суду прийняла рішення залишити під вартою екскерівника обласного ТЦК Сергія Луцюка, передає УНН із посиланням на Суспільне.
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Рівненський апеляційний суд залишив під вартою екскерівника обласного ТЦК Сергія Луцюка. Скарга на рішення міського суду від 20 вересня про продовження терміну тримання під вартою була розглянута 2 листопада. Адвокати просили про запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. Втім колегія суддів скаргу не задовольнила. Таким чином підозрюваний залишається під вартою до 18 листопада.
Нагадаємо, що Сергія Луцюка підозрюють у перевищенні службових повноважень та побиття підлеглого. Згодом ДБР повідомило йому підозру у корупції: не задекларував статки на 46 млн грн, у тому числі маєток у Буковелі.