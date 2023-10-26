Воєнкому Рівненщини після скандалу повідомили про нову підозру: не задекларував статки на 46 млн грн, у тому числі маєток у Буковелі

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«Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Так, він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель». Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного «котеджного містечка» площею майже 500 кв. м.», - йдеться у повідомленні.

Деталі

«Крім того, дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби», - повідомляє ДБР.

За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

При цьому, як повідомили у ДБР, в Івано-Франківську знайдено три квартири загальною площею майже 200 кв. м та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій.

Згідно з повідомленням правоохоронців, телефонні розмови та переписування підтверджують причетність посадовця до нерухомості.

Зазначається, що «чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб».

При цьому різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає, як повідомляється, понад 46,6 млн гривень.

Керівнику Рівненського ТЦК та СП повідомлено про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

Доповнення

У справі щодо побиття солдата посадовець підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

Раніше УНН повідомляв, що ДБР викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового.