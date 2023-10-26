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Нью-Йорк Таймс

Военкому Ровенской области после скандала сообщили о новом подозрении: не задекларировал состояние на 46 млн грн, в том числе имение в Буковеле

Киев • УНН

 • 105287 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сотрудники ДБР сообщили еще одно подозрение руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновник, который подозревается в избиении подчиненного, "еще и «забыл» задекларировать состояние на 46 млн грн", сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.

Военкому Ровенской области после скандала сообщили о новом подозрении: не задекларировал состояние на 46 млн грн, в том числе имение в Буковеле

Цитата

«Во время проведения расследования ГБР установило, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен. Так, он имеет дом площадью 280 кв. м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса «Буковель». Также на соседнем участке чиновник занимался строительством отеля в формате роскошного «коттеджного городка» площадью почти 500 кв. м.», - говорится в сообщении.

Детали

«Кроме того, досуг военком проводил на собственной даче площадью 316 кв. м неподалеку Яремче с домашним бильярдом и прудом, в котором разводил элитные виды рыбы», - сообщает ГБР.

По документам, все это имущество принадлежит тете-пенсионерке чиновника и постороннему доверенному лицу.

При этом, как сообщили в ГБР, в Ивано-Франковске найдено три квартиры общей площадью почти 200 кв. м и два гаражных помещения, принадлежащих чиновнику. На одном из адресов обнаружен и изъят квадрокоптер, используемый бойцами на передовой.

Согласно сообщению правоохранителей, телефонные разговоры и переписка подтверждают причастность чиновника к недвижимости.

Отмечается, что «мужчина принимал решения по строительству, вел переговоры о стоимости тех или иных объектов при покупке, договаривался об оформлении бумаг на подставных лиц».

При этом разница между стоимостью выявленной недвижимости и официально подтвержденным заработком чиновника достигает, как сообщается, более 46,6 млн гривен.

Руководителю Ровенского ТЦК и СП сообщено о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).

Дополнение

В деле об избиении солдата чиновник подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Ранее УНН сообщал, что ГБР разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, которые избили военного.

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