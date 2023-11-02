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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Апелляционный суд оставил под стражей экс-руководителя ТЦК Ровенской области

Киев • УНН

 • 234070 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Коллегия судей Ровенского апелляционного суда приняла решение оставить под стражей экс-руководителя областного ТЦК Сергея Луцюка, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Апелляционный суд оставил под стражей экс-руководителя ТЦК Ровенской области

Детали

Ровенский апелляционный суд оставил под стражей экс-руководителя областного ТЦК Сергея Луцюка. Жалоба на решение городского суда от 20 сентября о продлении срока содержания под стражей была рассмотрена 2 ноября. Адвокаты просили о мере пресечения, которая не связана с содержанием под стражей. Впрочем коллегия судей жалобу не удовлетворила. Таким образом подозреваемый остается под стражей до 18 ноября.

Напомним, что Сергея Луцюка подозревают в превышении служебных полномочий и избиении подчиненного. Впоследствии ГБР сообщило ему подозрение в коррупции: не задекларировал состояние на 46 млн грн, в том числе имение в Буковеле.

Украинские Национальные Новости

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