Апелляционный суд оставил под стражей экс-руководителя ТЦК Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Коллегия судей Ровенского апелляционного суда приняла решение оставить под стражей экс-руководителя областного ТЦК Сергея Луцюка, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Ровенский апелляционный суд оставил под стражей экс-руководителя областного ТЦК Сергея Луцюка. Жалоба на решение городского суда от 20 сентября о продлении срока содержания под стражей была рассмотрена 2 ноября. Адвокаты просили о мере пресечения, которая не связана с содержанием под стражей. Впрочем коллегия судей жалобу не удовлетворила. Таким образом подозреваемый остается под стражей до 18 ноября.
Напомним, что Сергея Луцюка подозревают в превышении служебных полномочий и избиении подчиненного. Впоследствии ГБР сообщило ему подозрение в коррупции: не задекларировал состояние на 46 млн грн, в том числе имение в Буковеле.