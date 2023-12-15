Суд продлил арест бывшему одесскому военкому Борисову
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева продлил на 60 суток арест Евгения Борисова, бывшего одесского военного командира, по обвинению в незаконном обогащении.
Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову, которого подозревают в в незаконном обогащении. Об этом журналисту УНН сообщила главная специалистка отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Ольга Чиканова.
Детали
"Суд продлил (подозреваемому арест - ред.) на 60 дней", - сказала Чиканова.
Дополнение
В июле суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.
Бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы.
Служба внешней разведки помогает Государственному бюро расследований выявить и подтвердить наличие активов у семьи одесского экс-военкома за рубежом. Кроме того, за короткий период времени, всего чуть более двух месяцев, следствие собрало уже 40 томов материалов.
Суд продлил арест бывшему одесскому военкому Борисову
Печерский районный суд Киева продлил на 60 суток арест Евгения Борисова, бывшего одесского военного командира, по обвинению в незаконном обогащении.
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