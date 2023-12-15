Суд продлил арест бывшему одесскому военкому Борисову

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову, которого подозревают в в незаконном обогащении. Об этом журналисту УНН сообщила главная специалистка отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Ольга Чиканова.

Детали

"Суд продлил (подозреваемому арест - ред.) на 60 дней", - сказала Чиканова.

Дополнение

В июле суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы.

Служба внешней разведки помогает Государственному бюро расследований выявить и подтвердить наличие активов у семьи одесского экс-военкома за рубежом. Кроме того, за короткий период времени, всего чуть более двух месяцев, следствие собрало уже 40 томов материалов.