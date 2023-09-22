Справа скандального одеського "воєнкома" Борисова: уже зібрано 40 томів матеріалів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Служба зовнішньої розвідки допомагає Державному бюро розслідувань виявити і підтвердити наявність активів у родини одеського ексвійськкома за кордоном. Крім того, за короткий період часу, всього трохи більше двох місяців, слідство зібрало вже 40 томів матеріалів. Про це заявила радник з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За словами Сап'ян, на початку цього тижня було продовжено обрання запобіжного заходу і суд обрав достатньо суворий запобіжний захід, це утримання під вартою, але ексвійськовий також має право внести заставу, але розміром 150 млн грн.
"Наразі, наскільки мені відомо, він перебуває під вартою і ці гроші, які якщо перевести у євро, це десь близько (вартості - ред.) маєтку в Іспанії, про який розповідали журналісти. Наразі досудове розслідування триває і слідство має ще як мінімум місяць часу. Також арештовано його майно і майно його родичів, а це земельні ділянки, будинки, автомобілі і наразі ми з вами говоримо про майно, яке виявлено в Україні”, - сказала Сапʼян.
Крім того, ДБР співпрацює наразі зі Службою зовнішньої розвідки, яка має допомогти слідству виявити і підтвердити наявність активів у родини одеського ексвійськкома за кордоном.
"Якщо зважити, що слідство триває трохи більше 2-х місяців, уже є 40 томів матеріалів", - додала Сапʼян.
Нагадаємо
Журналісти знайшли у начальника одеського військкомату Євгена Борисова нерухомість на мільйони в Іспанії.
23 червня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де доручив Головкому Валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського «воєнкома».
Україна надіслала запити в Іспанію щодо майна колишнього одеського військкома Борисова.
Крім того, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова на понад 188 млн грн. Матеріали направлено до ДБР для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.
Після чого суд відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.