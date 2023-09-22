Дело скандального одесского "военкома" Борисова: уже собрано 40 томов материалов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Служба внешней разведки помогает Государственному бюро расследований выявить и подтвердить наличие активов у семьи одесского экс-военкома за рубежом. Кроме того, за короткий период времени, всего чуть больше двух месяцев, следствие собрало уже 40 томов материалов. Об этом заявила советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По словам Сапьян, в начале этой недели было продлено избрание меры пресечения и суд избрал достаточно строгую меру пресечения, это содержание под стражей, но экс-военный также имеет право внести залог, но в размере 150 млн грн.
"Сейчас, насколько мне известно, он находится под стражей и эти деньги, которые если перевести в евро, это где-то около (стоимости - ред.) имения в Испании, о котором рассказывали журналисты. Сейчас досудебное расследование продолжается и следствие имеет еще как минимум месяц времени. Также арестовано его имущество и имущество его родственников, а это земельные участки, дома, автомобили и сейчас мы с вами говорим об имуществе, которое обнаружено в Украине”, - сказала Сапьян.
Кроме того, ГБР сотрудничает сейчас со Службой внешней разведки, которая должна помочь следствию выявить и подтвердить наличие активов у семьи одесского экс-военкома за рубежом.
"Если учесть, что следствие длится чуть больше 2-х месяцев, уже есть 40 томов материалов", - добавила Сапьян.
Напомним
Журналисты нашли у начальника одесского военкомата Евгения Борисова недвижимость на миллионы в Испании.
23 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где поручил Главкому Валерию Залужному немедленно уволить с должности одесского «военкома».
Украина направила запросы в Испанию относительно имущества бывшего одесского военкома Борисова.
Кроме того, НАПК выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома Евгения Борисова на более 188 млн грн. Материалы направлены в ГБР для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР.
После чего суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.