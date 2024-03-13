Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Заместитель Председателя НАПК Артем Сытник встретился с должностными лицами Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел Чехии, а также представителями чешской ассоциации AMO. Главной темой обсуждения стали вопросы борьбы с коррупцией и сотрудничества между Украиной и Чехией в этом направлении. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Детали

При обсуждении чешские чиновники выразили уверенность в необходимости эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине, особенно в контексте актуализации европейской поддержки.

На встрече с представителями МИД акцентировалось внимание на таких ключевых аспектах: выявление и конфискация активов, приобретенных путем преступных действий, противостояние российской пропаганде и дезинформации, стратегические коммуникации и расширение сотрудничества на разных уровнях, в том числе на уровне отраслей и институтов. В рамках встреч с чешским МВД обсуждались вопросы обмена информацией об украинских беженцах, в частности, касающиеся нелегального трудоустройства, а также идентификации незаконно приобретенных активов украинцев на территории Чехии, которые уклоняются от украинского правосудия и другие аналогичные вопросы.

Кроме того, Артем Сытник раскрыл детали деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в контексте предотвращения коррупции, связанной с войной. Его презентация охватила такие аспекты, как пересечение границы, проверка военкомов и должностных лиц Министерства обороны, а также риски в работе военно-врачебных комиссий и во время восстановления.

Чешских чиновников заинтересовала мониторинговая система выполнения Государственной антикоррупционной программы, портал обличителей коррупции и система проверки электронных деклараций публичных служащих, которые большинство стран ЕС не практикуют или имеют другой вид.

Добавим

НАПК выражает благодарность Посольству Украины в Чешской Республике за содействие в налаживании контактов и усилении сотрудничества.

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины