НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины
Киев • УНН
НАПК подписало соглашение с Базельским институтом управления о сотрудничестве в отслеживании и возвращении активов, незаконно выведенных из Украины, включая использование цифровых инструментов, обучение сотрудников НАПК и проведение электронных курсов на украинском языке.
НАПК заключило важное соглашение с Базельским институтом управления. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины, передает УНН.
Во время рабочего визита заместителя председателя НАПК Артема Сытника в Швейцарию стороны договорились о сотрудничестве в сфере розыска и возвращения активов, которые были незаконно выведены из Украины.
Планируется, что в ближайшее время будет подписан меморандум о сотрудничестве, который закрепит отношения между НАПК и Базельским институтом управления.
Основные аспекты сотрудничества будут включать использование новейших цифровых инструментов и обучение сотрудников НАПК в сфере расследований и построения дел о приобретении необоснованных активов. В частности, электронные курсы Базельского института станут доступными на украинском языке для повышения эффективности обучения.
Установление фактов незаконного обогащения чиновников и привлечение их к ответственности - это именно то, чего ожидает украинское общество. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы виновные не имели возможности сохранить свои незаконно полученные активы, и на этом пути мы нуждаемся в поддержке наших партнеров
Управляющий директор Базельского института управления Гретта Феннер выразила признание за прогресс Украины в борьбе с коррупцией, оставляя замечание, что есть еще много работы. Партнерство с международными организациями считается важной составляющей для дальнейшего укрепления борьбы с коррупцией в Украине.
Во время визита в Швейцарию Артем Сытник также встретился с представителями Федерального департамента иностранных дел и другими швейцарскими институтами. Вопрос о мерах Украины в борьбе с коррупцией является ключевым в аспекте дальнейшей поддержки страны от международных партнеров.
Также Посол Украины в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн Ирина Венедиктова подчеркнула важность усиления институциональной способности антикоррупционной инфраструктуры и украинской власти в целом, акцентируя на укреплении судебной системы как приоритетной цели для обеспечения справедливого правосудия в коррупционных делах.
НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией1 марта 2024, 02:26 • 37906 просмотров
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины
8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС
Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж
ФК "Шахтер" отказывается признавать расторжение контракта с Вьюнником в одностороннем порядке
рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт
Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей
Харьковского 22-летнего закладчика задержали с психотропами на почти 100 тысяч гривен
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС
Популярные
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС
Ракета направляется в Кропивницкий
Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки
Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили
Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине
Публикации
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины
НАПК подписало соглашение с Базельским институтом управления о сотрудничестве в отслеживании и возвращении активов, незаконно выведенных из Украины, включая использование цифровых инструментов, обучение сотрудников НАПК и проведение электронных курсов на украинском языке.
8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров
Сегодня, восьмого марта, отмечается День борьбы за права женщин (Международный женский день). Событие, вокруг которого в последние годы в Украине идут многочисленные споры, стоит ли его вообще отмечать.
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов
В феврале Киевская милиция изъяла 85 единиц нелегального оружия, в частности автоматы, пистолеты, карабины, пулеметы, гранаты и более 10 000 патронов во время операций по противодействию незаконному обороту оружия.
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС
российская оккупационная власть задерживает выплату заработной платы работникам бюджетной сферы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, что может быть средством влияния на голосование на предстоящих фиктивных "выборах" на фоне растущего гуманитарного кризиса.
Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж
Власти Гонконга обнародовали законопроект о национальной безопасности, который предусматривает пожизненное заключение за государственную измену и мятеж. Кроме того, новый законопроект расширяет полномочия правительства в сфере борьбы со шпионажем и защиты государственной тайны.
ФК "Шахтер" отказывается признавать расторжение контракта с Вьюнником в одностороннем порядке
Футбольный клуб "Шахтер" отказывается признавать одностороннее расторжение контракта с игроком Богданом Вьюнником, который решил не возвращаться после зимнего отпуска, несмотря на действующий контракт до июня 2025 года.
рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт
рф распространяет фейковые новости о том, что Украина планирует массовое закрытие университетов, чтобы отправить студентов на фронт. Однако на самом деле таких закрытий не планируется, а рассматривается лишь потенциальное слияние некоторых учебных заведений.
Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей
19-летний студент убил 6 граждан Шри-Ланки, в том числе 4 детей и 2 взрослых, в результате ножевого ранения в их доме в Оттаве, Канада.
Харьковского 22-летнего закладчика задержали с психотропами на почти 100 тысяч гривен
В Харькове задержали молодого человека, который незаконно хранил и намеревался продать психотропные препараты, в частности PVP, на сумму почти 100 тысяч гривен.
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС
российские танкеры продолжают доставлять сжиженный природный газ в европейские порты, такие как Зебрюгге в Бельгии, обеспечивая финансирование российских военных, несмотря на санкции.