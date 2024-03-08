ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 04:43  •  9145 просмотра

Read in English

НАПК подписало соглашение с Базельским институтом управления о сотрудничестве в отслеживании и возвращении активов, незаконно выведенных из Украины, включая использование цифровых инструментов, обучение сотрудников НАПК и проведение электронных курсов на украинском языке.

НАПК заключило важное соглашение с Базельским институтом управления. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины, передает УНН.

Во время рабочего визита заместителя председателя НАПК Артема Сытника в Швейцарию стороны договорились о сотрудничестве в сфере розыска и возвращения активов, которые были незаконно выведены из Украины.

Планируется, что в ближайшее время будет подписан меморандум о сотрудничестве, который закрепит отношения между НАПК и Базельским институтом управления.

Основные аспекты сотрудничества будут включать использование новейших цифровых инструментов и обучение сотрудников НАПК в сфере расследований и построения дел о приобретении необоснованных активов. В частности, электронные курсы Базельского института станут доступными на украинском языке для повышения эффективности обучения.

Установление фактов незаконного обогащения чиновников и привлечение их к ответственности - это именно то, чего ожидает украинское общество. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы виновные не имели возможности сохранить свои незаконно полученные активы, и на этом пути мы нуждаемся в поддержке наших партнеров

- заявил Артем Сытник.

Управляющий директор Базельского института управления Гретта Феннер выразила признание за прогресс Украины в борьбе с коррупцией, оставляя замечание, что есть еще много работы. Партнерство с международными организациями считается важной составляющей для дальнейшего укрепления борьбы с коррупцией в Украине.

Image

Во время визита в Швейцарию Артем Сытник также встретился с представителями Федерального департамента иностранных дел и другими швейцарскими институтами. Вопрос о мерах Украины в борьбе с коррупцией является ключевым в аспекте дальнейшей поддержки страны от международных партнеров.

Также Посол Украины в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн Ирина Венедиктова подчеркнула важность усиления институциональной способности антикоррупционной инфраструктуры и украинской власти в целом, акцентируя на укреплении судебной системы как приоритетной цели для обеспечения справедливого правосудия в коррупционных делах.

НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией1 марта 2024, 02:26 • 37906 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ПолитикаНовости Бизнеса
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  101003 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  103065 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  103807 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  105214 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  128466 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  134965 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125337 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118189 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115850 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109497 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

  •  9145 просмотра
8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров

8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров

  •  13122 просмотра
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

  •  14289 просмотра
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

  •  25341 просмотра
Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж

Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж

  •  16699 просмотра
ФК "Шахтер" отказывается признавать расторжение контракта с Вьюнником в одностороннем порядке

ФК "Шахтер" отказывается признавать расторжение контракта с Вьюнником в одностороннем порядке

  •  15111 просмотра
рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

  •  18339 просмотра
Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

  •  19006 просмотра
Харьковского 22-летнего закладчика задержали с психотропами на почти 100 тысяч гривен

Харьковского 22-летнего закладчика задержали с психотропами на почти 100 тысяч гривен

  •  16959 просмотра
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

  •  21648 просмотра

Популярные

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

  •  25341 просмотра
Ракета направляется в Кропивницкий

Ракета направляется в Кропивницкий

  •  28777 просмотра
Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

  •  35681 просмотра
Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

  •  36249 просмотра
Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

  •  48341 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  121599 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  127861 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  157461 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  182399 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  186692 просмотра

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК подписало соглашение с Базельским институтом управления о сотрудничестве в отслеживании и возвращении активов, незаконно выведенных из Украины, включая использование цифровых инструментов, обучение сотрудников НАПК и проведение электронных курсов на украинском языке.

Политика •   •  9145 просмотра
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров

Сегодня, восьмого марта, отмечается День борьбы за права женщин (Международный женский день). Событие, вокруг которого в последние годы в Украине идут многочисленные споры, стоит ли его вообще отмечать.

УНН Lite •   •  13122 просмотра
8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров

В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

В феврале Киевская милиция изъяла 85 единиц нелегального оружия, в частности автоматы, пистолеты, карабины, пулеметы, гранаты и более 10 000 патронов во время операций по противодействию незаконному обороту оружия.

Криминал и ЧП •   •  14289 просмотра
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

российская оккупационная власть задерживает выплату заработной платы работникам бюджетной сферы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, что может быть средством влияния на голосование на предстоящих фиктивных "выборах" на фоне растущего гуманитарного кризиса.

Война •   •  25341 просмотра
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж

Власти Гонконга обнародовали законопроект о национальной безопасности, который предусматривает пожизненное заключение за государственную измену и мятеж. Кроме того, новый законопроект расширяет полномочия правительства в сфере борьбы со шпионажем и защиты государственной тайны.

Политика •   •  16699 просмотра
Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж

ФК "Шахтер" отказывается признавать расторжение контракта с Вьюнником в одностороннем порядке

Футбольный клуб "Шахтер" отказывается признавать одностороннее расторжение контракта с игроком Богданом Вьюнником, который решил не возвращаться после зимнего отпуска, несмотря на действующий контракт до июня 2025 года.

Спорт •   •  15111 просмотра
ФК "Шахтер" отказывается признавать расторжение контракта с Вьюнником в одностороннем порядке

рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

рф распространяет фейковые новости о том, что Украина планирует массовое закрытие университетов, чтобы отправить студентов на фронт. Однако на самом деле таких закрытий не планируется, а рассматривается лишь потенциальное слияние некоторых учебных заведений.

Война •   •  18339 просмотра
рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

19-летний студент убил 6 граждан Шри-Ланки, в том числе 4 детей и 2 взрослых, в результате ножевого ранения в их доме в Оттаве, Канада.

Общество •   •  19006 просмотра
Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

Харьковского 22-летнего закладчика задержали с психотропами на почти 100 тысяч гривен

В Харькове задержали молодого человека, который незаконно хранил и намеревался продать психотропные препараты, в частности PVP, на сумму почти 100 тысяч гривен.

Криминал и ЧП •   •  16959 просмотра
Харьковского 22-летнего закладчика задержали с психотропами на почти 100 тысяч гривен

российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

российские танкеры продолжают доставлять сжиженный природный газ в европейские порты, такие как Зебрюгге в Бельгии, обеспечивая финансирование российских военных, несмотря на санкции.

Экономика •   •  21648 просмотра
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС