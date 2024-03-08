НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК заключило важное соглашение с Базельским институтом управления. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины, передает УНН.

Во время рабочего визита заместителя председателя НАПК Артема Сытника в Швейцарию стороны договорились о сотрудничестве в сфере розыска и возвращения активов, которые были незаконно выведены из Украины.

Планируется, что в ближайшее время будет подписан меморандум о сотрудничестве, который закрепит отношения между НАПК и Базельским институтом управления.

Основные аспекты сотрудничества будут включать использование новейших цифровых инструментов и обучение сотрудников НАПК в сфере расследований и построения дел о приобретении необоснованных активов. В частности, электронные курсы Базельского института станут доступными на украинском языке для повышения эффективности обучения.

Установление фактов незаконного обогащения чиновников и привлечение их к ответственности - это именно то, чего ожидает украинское общество. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы виновные не имели возможности сохранить свои незаконно полученные активы, и на этом пути мы нуждаемся в поддержке наших партнеров - заявил Артем Сытник.

Управляющий директор Базельского института управления Гретта Феннер выразила признание за прогресс Украины в борьбе с коррупцией, оставляя замечание, что есть еще много работы. Партнерство с международными организациями считается важной составляющей для дальнейшего укрепления борьбы с коррупцией в Украине.

Во время визита в Швейцарию Артем Сытник также встретился с представителями Федерального департамента иностранных дел и другими швейцарскими институтами. Вопрос о мерах Украины в борьбе с коррупцией является ключевым в аспекте дальнейшей поддержки страны от международных партнеров.

Также Посол Украины в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн Ирина Венедиктова подчеркнула важность усиления институциональной способности антикоррупционной инфраструктуры и украинской власти в целом, акцентируя на укреплении судебной системы как приоритетной цели для обеспечения справедливого правосудия в коррупционных делах.

НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией