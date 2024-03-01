НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией
Киев • УНН
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины и Женевский центр управления сектором безопасности заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.
Национальное агентство по предупреждению коррупции и Женевский центр управления в секторе безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.
Детали
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Женевский центр по управлению в секторе безопасности (DCAF) официально заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.
Развитие антикоррупционной сферы в Украине включает формирование добропорядочного поведения среди населения, и работу с нормативно-правовыми актами. Мы готовы распространять свои наработки и использовать их в секторе безопасности и обороны
Сотрудничество будет ориентировано на несколько ключевых направлений:
- проведение консультаций, совместных исследований и анализа выполнения антикоррупционного законодательства и содействие развитию добропорядочности;
- организация совместных мероприятий для повышения уровня добропорядочности;
- обмен профессиональными, информационно-просветительскими материалами, документами и передача лучших практик;
- усиление институциональной способности НАПК через проведение учений и предоставление экспертной поддержки для совершенствования законодательства.
В Украине избрали нового главу НАПК25 февраля 2024, 19:10 • 33358 просмотров
НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины и Женевский центр управления сектором безопасности заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.
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