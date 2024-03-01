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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией

НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 02:26  •  2644 просмотра

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины и Женевский центр управления сектором безопасности заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

Национальное агентство по предупреждению коррупции и Женевский центр управления в секторе безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Детали

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Женевский центр по управлению в секторе безопасности (DCAF) официально заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

Развитие антикоррупционной сферы в Украине включает формирование добропорядочного поведения среди населения, и работу с нормативно-правовыми актами. Мы готовы распространять свои наработки и использовать их в секторе безопасности и обороны

- заявил заместитель Председателя НАПК Ярослав Любченко.

Сотрудничество будет ориентировано на несколько ключевых направлений:

- проведение консультаций, совместных исследований и анализа выполнения антикоррупционного законодательства и содействие развитию добропорядочности;

- организация совместных мероприятий для повышения уровня добропорядочности;

- обмен профессиональными, информационно-просветительскими материалами, документами и передача лучших практик;

- усиление институциональной способности НАПК через проведение учений и предоставление экспертной поддержки для совершенствования законодательства.

В Украине избрали нового главу НАПК25 февраля 2024, 19:10 • 33358 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ПолитикаНовости Бизнеса
НАЗК та Женевський центр управління сектором безпеки підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією
NACP and Geneva Centre for Security Sector Governance sign Memorandum of Cooperation and Information Exchange
Новости по теме

НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины и Женевский центр управления сектором безопасности заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

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НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией

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