НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией

Национальное агентство по предупреждению коррупции и Женевский центр управления в секторе безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Детали

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Женевский центр по управлению в секторе безопасности (DCAF) официально заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

Развитие антикоррупционной сферы в Украине включает формирование добропорядочного поведения среди населения, и работу с нормативно-правовыми актами. Мы готовы распространять свои наработки и использовать их в секторе безопасности и обороны - заявил заместитель Председателя НАПК Ярослав Любченко.

Сотрудничество будет ориентировано на несколько ключевых направлений:

- проведение консультаций, совместных исследований и анализа выполнения антикоррупционного законодательства и содействие развитию добропорядочности;

- организация совместных мероприятий для повышения уровня добропорядочности;

- обмен профессиональными, информационно-просветительскими материалами, документами и передача лучших практик;

- усиление институциональной способности НАПК через проведение учений и предоставление экспертной поддержки для совершенствования законодательства.

В Украине избрали нового главу НАПК