В Украине избрали нового главу НАПК

Специальная комиссия избрала Виктора Павлущика новым главой НАПК. До этого он работал руководителем отдела детективов НАБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что комиссия по отбору на должность главы НАПК сегодня объявила победителем Виктора Павлущика. За его кандидатуру единогласно проголосовали все шесть членов комиссии.

Виктор Павлущик старший детектив - руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Конкурсная комиссия определила, что Виктор Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей Председателя НАПК, а также соответствует критериям компетентности и добропорядочности. говорится в сообщении

Как подчеркнул нардеп Ярослав Железняк, Павлущика выбрали из 64 кандидатов.

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование