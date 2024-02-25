В Украине избрали нового главу НАПК
Киев • УНН
Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины избран Виктор Павлущик, бывший руководитель департамента детективов НАБУ.
Специальная комиссия избрала Виктора Павлущика новым главой НАПК. До этого он работал руководителем отдела детективов НАБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
Детали
Отмечается, что комиссия по отбору на должность главы НАПК сегодня объявила победителем Виктора Павлущика. За его кандидатуру единогласно проголосовали все шесть членов комиссии.
Виктор Павлущик старший детектив - руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.
Конкурсная комиссия определила, что Виктор Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей Председателя НАПК, а также соответствует критериям компетентности и добропорядочности.
Как подчеркнул нардеп Ярослав Железняк, Павлущика выбрали из 64 кандидатов.
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование24 февраля 2024, 10:39 • 209436 просмотров
В Украине избрали нового главу НАПК
Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины избран Виктор Павлущик, бывший руководитель департамента детективов НАБУ.
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