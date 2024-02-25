В Україні обрали нового голову НАЗК
Київ • УНН
Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції України обрано Віктора Павлущика, колишнього керівника департаменту детективів НАБУ.
Спеціальна комісія обрала Віктора Павлущика новим головою НАЗК. До цього він працював керівником відділу детективів НАБУ. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що комісія з відбору на посаду голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем Віктора Павлущика. За його кандидатуру одноголосно проголосували всі шість членів комісії.
Віктор Павлущик старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.
Конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків Голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.
Як підкреслив нардеп Ярослав Железняк, Павлущика обрали із 64 кандидатів.
Прізвище нового голови НАЗК визначено до завершення конкурсу – розслідування 24.02.24, 12:39 • 433961 перегляд