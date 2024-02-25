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В Україні обрали нового голову НАЗК

Київ • УНН

 • 35402 перегляди

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції України обрано Віктора Павлущика, колишнього керівника департаменту детективів НАБУ.

В Україні обрали нового голову НАЗК

Спеціальна комісія обрала Віктора Павлущика новим головою НАЗК. До цього він працював керівником відділу детективів НАБУ. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що комісія з відбору на посаду голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем Віктора Павлущика. За його кандидатуру одноголосно проголосували всі шість членів комісії.

Віктор Павлущик старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків Голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

йдеться у повідомленні

Як підкреслив нардеп Ярослав Железняк, Павлущика обрали із 64 кандидатів.

Прізвище нового голови НАЗК визначено до завершення конкурсу – розслідування 24.02.24, 12:39 • 433961 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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