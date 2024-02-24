Прізвище нового голови НАЗК визначено до завершення конкурсу – розслідування

За кілька днів до офіційного оголошення результатів конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції нинішній перший заступник голови НАЗК Артем Ситник провів закриту нараду на якій поставив присутніх перед фактом – переможець вже визначений. Про це УНН дізнався від учасників наради, які побажали говорити лише на умовах анонімності, зважаючи на чутливість питання.

Як вдалося дізнатися УНН, основним кандидатом на посаду голови визначено Андрія Вишневського, а у випадку, якщо щось завадить його призначенню – посаду обійме Дмитро Калмиков.

Нарада відбулася у кабінеті Артема Ситника 22 лютого, у той час коли фіналісти конкурсу ще готувалися до співбесід (вони призначені на 24 та 25 лютого). Ситник, який, до речі, притягався до відповідальності за корупційне порушення на посаді голови НАБУ, зібрав вузьке коло команди НАЗК і повідомив, що переможцем конкурсу буде Андрій Вишневський, а запасний варіант, на випадок форс-мажору – Дмитро Калмиков. Як розповіли УНН співрозмовники, Ситник хоче реалізувати все дуже швидко – вже 25 лютого будуть оголошені результати. В подальшому уряд, враховуючи ризик делегітимізації конкурсу через непрозорість його проведення, має швидко призначити переможця на посаду. Наступним кроком стане заміна заступників. Сам Ситник, за домовленістю з Вишневським та Калмиковим, залишить за собою посаду першого заступника та відповідатиме за функцію фінансового контролю. Калмиков отримає посаду заступника. У випадку, якщо ж призначення Вишневського головую буде неможливим – цю посаду посяде Калмиков, а Вишневський буде призначений заступником. Після цього у НАЗК планується проведення низки кадрових та організаційних змін: зміна штатного розкладу, повна ліквідація підрозділу, який займався питаннями, пов’язаними з притягненням росії та її поплічників до відповідальності. Будуть звільнені команди внутрішнього контролю та HR, що проводили службові перевірки по Вишневському. Загалом звільнити планується близько 50% персоналу агентства.

"НАЗК має боротися з непотизмом, просувати прозорі конкурси для призначення на державні посади. Імітація конкурсу, якою він (Артем Ситник - ред.) хизується перед командою, ставить жирний хрест на майбутніх чотирьох роках роботи НАЗК", - повідомив агентству працівник НАЗК, присутній на нараді на умовах анонімності через побоювання настання негативних наслідків за результатом викриття.

"Чутки про угоду Калмикова та Вишневського з Ситником, який через "Центр протидії корупції" (громадська організація – ред.) забезпечить одному перемогу, іншому – заступника, в обмін на збереження собі посади першого заступника та їх невтручання у контроль (фінансовий контроль – повноваження з перевірки декларацій – ред.), були давно. Думали стандартний шум. Коли Ситник це підтвердив, зрозуміли, що далі буде "друзям все, ворогам – закон", - пояснило виданню друге джерело, повідомивши, що планує звільнитися з НАЗК якщо цей сценарій буде реалізований.

Усвідомлюючи всю важливість процесів та наслідків повідомлення неправдивої інформації, що може дискредитувати як міжнародні організації, так і конкурси вцілому, та поставити під сумнів легітимність майбутнього голови, агентство зв’язалося ще з кількома особами в уряді, НАЗК та в громадському секторі, щоб підтвердити або спростувати наші висновки та повідомлену інформацію. Кожне з джерел назвало одне з зазначених двох прізвищ як ймовірного переможця, пояснивши це головною причиною – підтримкою з боку Ситника, в тому числі завдяки його тісним контактам з Іриною Шибою, яка очолює секретаріат комісії. Ми не будемо оцінювати самого Артема Ситника та його здобутки на посаді голови НАБУ або першого заступника голови НАЗК, але незалежно від того, яку він має репутацію та якою довірою користується в суспільстві, його вплив на роботу комісії є незаконним. Приватний інтерес, що мотивує застосування впливу у вигляді збереження посади та напрямку, який дозволяє "карати" - недоброчесним. Наслідком цього буде не тільки нелегітимність нового голови та захоплення органу вузькою групою осіб, а й дискредитація всієї системи конкурсів та антикорупційного руху. Чи не занадто високу ціну заплатить воююча країна за уражені амбіції однієї людини?

УНН зібрав багато цікавої інформації конкурсу, що практично із самого початку був не прозорим, а під кінець і взагалі перестав бути конкурсом.

Конкурс тривав з грудня минулого року та увага ЗМІ до нього була доволі млявою. За виключенням кількох публікацій від громадських організацій, що залучені самою комісією для допомоги в його проведенні, та Судово-юридичної газети, видання для юристів про юристів, - інших аналізів практично не було. НАЗК можна впевнено називати одним з найбільш недооцінених органів країни. Помилково недооцінених. Документи для участі в конкурсі подали 64 особи. До відбору комісія допустила 51, детально пояснивши причини дискваліфікації решти. До другого етапу конкурсу допустили 24 особи, що набрали за результатами тестування загальних здібностей 107 та більше балів. І саме в цей момент Конкурсна комісія, яка складається з трьох представників від України та трьох від міжнародних організацій, завершила прозорий процес оцінювання кандидатів та перейшла на фактично закритий, суб’єктивний режим дискваліфікації. За результатом проведення тестування на знання антикорупційного законодавства, етичного лідерства, співбесіди з психологом, підготовки есе щодо стратегічного бачення майбутнього агентства та співбесіди на доброчесність Конкурсна комісія виключила з подальшої участі в конкурсі ще 14 осіб. Жодному з дискваліфікованих не були надані пояснення причин їхнього виключення, не були також опубліковані результати тестування та інших етапів. Комісія взагалі не надала жодних пояснень, чому були обрані саме ці десять осіб для участі в фіналі. Обрана десятка не має якихось спільних рис, серед них є особи, яких впевнено можна назвати недоброчесними, не всі мають досвід роботи на керівних посадах, а деякі показали мінімально допустимі результати під час першого і єдиного прозорого етапу оцінювання. На закритій зустрічі з членами Комісії окремі представники громадських організацій висловили свої занепокоєння непрозорістю відбору. Дехто озвучив їх публічно, наголошуючи, що такі дії комісії можуть дискредитувати саму ідею конкурсів в очах українців. Але це не вплинуло на позицію комісії. Чому одних дискваліфікували, а інших – допустили, так і залишилося таємницею комісії.

Фаворити "конкурсу"

Нам стали відомі факти про двох фаворитів цього відбору, один з яких вже завтра може бути оголошений переможцем. Наведемо найцікавіші факти.

Дмитро Калмиков:

· Рідний брат Дмитра був засуджений у 2017 році за фінансування тероризму.

· Сам Калмиков мав зв’язки з так званими "ЛНР", що використовував для збереження свого майна на окупованій території та трансферу ресурсів з підконтрольної Україні території.

Андрій Вишневський:

· З усіх попередніх місць роботи Вишневський йшов зі скандалами, в Міністерстві юстиції навіть сидів за столом, який винесли в коридор, щоб переконати його як звільненого працівника покинути кабінет.

· В 2011 році щодо Вишневського здійснювалося розслідування за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

· В 2013 щодо Вишневського здійснювалося розслідування за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України (наркотики).

· Вишневський був викритий при використанні підробленого документу про непридатність до військової служби під час працевлаштування, про що за даними наших джерел Комісія була повідомлена, але не задала питання Вишневському це питання, як і щодо попередніх двох пунктів.

· Вишневський був звільнений з НАЗК "по статті" за неналежне виконання обов’язків за результатом службового розслідування.

Тепер ж ці особи можуть стати на чолі антикорупційного органу воюючої країни на наступні чотири роки.