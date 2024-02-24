Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

За несколько дней до официального объявления результатов конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции нынешний первый заместитель председателя НАПК Артем Сытник провел закрытое совещание на котором поставил присутствующих перед фактом - победитель уже определен. Об этом УНН узнал от участников совещания, которые пожелали говорить только на условиях анонимности, учитывая чувствительность вопроса.

Как удалось узнать УНН, основным кандидатом на должность главы определен Андрей Вишневский, а в случае, если что-то помешает его назначению - должность займет Дмитрий Калмыков.

Совещание состоялось в кабинете Артема Сытника 22 февраля, в то время когда финалисты конкурса еще готовились к собеседованиям (они назначены на 24 и 25 февраля). Сытник, который, кстати, привлекался к ответственности за коррупционное нарушение на посту главы НАБУ, собрал узкий круг команды НАПК и сообщил, что победителем конкурса будет Андрей Вишневский, а запасной вариант, на случай форс-мажора - Дмитрий Калмыков. Как рассказали УНН собеседники, Сытник хочет реализовать все очень быстро - уже 25 февраля будут объявлены результаты. В дальнейшем правительство, учитывая риск делегитимизации конкурса из-за непрозрачности его проведения, должно быстро назначить победителя на должность. Следующим шагом станет замена заместителей. Сам Сытник, по договоренности с Вишневским и Калмыковым, оставит за собой должность первого заместителя и будет отвечать за функцию финансового контроля. Калмыков получит должность заместителя. В случае, если же назначение Вишневского председателем будет невозможным - эту должность займет Калмыков, а Вишневский будет назначен заместителем. После этого в НАПК планируется проведение ряда кадровых и организационных изменений: изменение штатного расписания, полная ликвидация подразделения, которое занималось вопросами, связанными с привлечением России и ее приспешников к ответственности. Будут уволены команды внутреннего контроля и HR, проводившие служебные проверки по Вишневскому. В общем уволить планируется около 50% персонала агентства.

"НАПК должно бороться с непотизмом, продвигать прозрачные конкурсы для назначения на государственные должности. Имитация конкурса, которой он (Артем Сытник - ред.) кичится перед командой, ставит жирный крест на будущих четырех годах работы НАПК", - сообщил агентству работник НАПК, присутствовавший на совещании на условиях анонимности из-за опасений наступления негативных последствий по результатам разоблачения.

"Слухи о сделке Калмыкова и Вишневского с Сытником, который через "Центр противодействия коррупции" (общественная организация - ред.) обеспечит одному победу, другому - заместителя, в обмен на сохранение себе должности первого заместителя и их невмешательство в контроль (финансовый контроль - полномочия по проверке деклараций - ред.), были давно. Думали стандартный шум. Когда Сытник это подтвердил, поняли, что дальше будет "друзьям все, врагам - закон", - пояснил изданию второй источник, сообщив, что планирует уволиться из НАПК если этот сценарий будет реализован.

Осознавая всю важность процессов и последствий сообщения ложной информации, которая может дискредитировать как международные организации, так и конкурсы в целом, и поставить под сомнение легитимность будущего главы, агентство связалось еще с несколькими лицами в правительстве, НАПК и в общественном секторе, чтобы подтвердить или опровергнуть наши выводы и сообщенную информацию. Каждый из источников назвал одну из указанных двух фамилий как вероятного победителя, объяснив это главной причиной - поддержкой со стороны Сытника, в том числе благодаря его тесным контактам с Ириной Шибой, которая возглавляет секретариат комиссии. Мы не будем оценивать самого Артема Сытника и его достижения на посту главы НАБУ или первого заместителя главы НАПК, но независимо от того, какую он имеет репутацию и каким доверием пользуется в обществе, его влияние на работу комиссии является незаконным. Частный интерес, мотивирующий применение влияния в виде сохранения должности и направления, который позволяет "наказывать" - недобросовестным. Следствием этого будет не только нелегитимность нового председателя и захват органа узкой группой лиц, но и дискредитация всей системы конкурсов и антикоррупционного движения. Не слишком ли высокую цену заплатит воюющая страна за уязвленные амбиции одного человека?

УНН собрал много интересной информации конкурса, который практически с самого начала был не прозрачным, а под конец и вообще перестал быть конкурсом.

Конкурс длился с декабря прошлого года и внимание СМИ к нему было довольно вялым. За исключением нескольких публикаций от общественных организаций, привлеченных самой комиссией для помощи в его проведении, и Судебно-юридической газеты, издания для юристов о юристах, - других анализов практически не было. НАПК можно уверенно называть одним из самых недооцененных органов страны. Ошибочно недооцененных. Документы для участия в конкурсе подали 64 человека. К отбору комиссия допустила 51, подробно объяснив причины дисквалификации остальных. Ко второму этапу конкурса допустили 24 человека, набравших по результатам тестирования общих способностей 107 и более баллов. И именно в этот момент Конкурсная комиссия, состоящая из трех представителей от Украины и трех от международных организаций, завершила прозрачный процесс оценивания кандидатов и перешла на фактически закрытый, субъективный режим дисквалификации. По результатам проведения тестирования на знание антикоррупционного законодательства, этического лидерства, собеседования с психологом, подготовки эссе по стратегическому видению будущего агентства и собеседования на добродетель Конкурсная комиссия исключила из дальнейшего участия в конкурсе еще 14 человек. Ни одному из дисквалифицированных не были предоставлены объяснения причин их исключения, не были также опубликованы результаты тестирования и других этапов. Комиссия вообще не предоставила никаких объяснений, почему были выбраны именно эти десять человек для участия в финале. Выбранная десятка не имеет каких-то общих черт, среди них есть лица, которых уверенно можно назвать недобропорядочными, не все имеют опыт работы на руководящих должностях, а некоторые показали минимально допустимые результаты во время первого и единственного прозрачного этапа оценивания. На закрытой встрече с членами Комиссии отдельные представители общественных организаций выразили свою обеспокоенность непрозрачностью отбора. Некоторые озвучили их публично, подчеркивая, что такие действия комиссии могут дискредитировать саму идею конкурсов в глазах украинцев. Но это не повлияло на позицию комиссии. Почему одних дисквалифицировали, а других - допустили, так и осталось тайной комиссии.

Фавориты "конкурса"

Нам стали известны факты о двух фаворитах этого отбора, один из которых уже завтра может быть объявлен победителем. Приведем самые интересные факты.

Дмитрий Калмыков:

- Родной брат Дмитрия был осужден в 2017 году за финансирование терроризма.

- Сам Калмыков имел связи с так называемыми "ЛНР", что использовал для сохранения своего имущества на оккупированной территории и трансфера ресурсов с подконтрольной Украине территории.

Андрей Вишневский:

- Со всех предыдущих мест работы Вишневский уходил со скандалами, в Министерстве юстиции даже сидел за столом, который вынесли в коридор, чтобы убедить его как уволенного работника покинуть кабинет.

- В 2011 году в отношении Вишневского осуществлялось расследование по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

- В 2013 в отношении Вишневского осуществлялось расследование по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса Украины (наркотики).

- Вишневский был уличен при использовании поддельного документа о непригодности к военной службе при трудоустройстве, о чем по данным наших источников Комиссия была уведомлена, но не задала Вишневскому этот вопрос, как и по предыдущим двум пунктам.

- Вишневский был уволен из НАПК "по статье" за ненадлежащее исполнение обязанностей по результатам служебного расследования.

Теперь же эти лица могут стать во главе антикоррупционного органа воюющей страны на следующие четыре года.